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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 09:33
Vint написав:
Кто в курсе: Google Pay проходит как терминал или как оплата в интернете?
Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 09:38
Фантом написав: Vint написав:
Кто в курсе: Google Pay проходит как терминал или как оплата в интернете?
Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.
Это все ясно, сам с недавних пор пользуюсь. Просто в аккаунт Гугл Пэй добавляются реквизиты карты как при интернет оплате.
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Vint
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Додано: Пон 30 кві, 2018 11:49
Vint написав: Фантом написав: Vint написав:
Кто в курсе: Google Pay проходит как терминал или как оплата в интернете?
Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.
Это все ясно, сам с недавних пор пользуюсь. Просто в аккаунт Гугл Пэй добавляются реквизиты карты как при интернет оплате.
Эти реквизиты нужны для валидации карты в гуглпее
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:15
Как вика сегодня/завтра, под 3% попадает?
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mihasik
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:15
mihasik написав:
Как вика сегодня/завтра, под 3% попадает?
С чего? Понедельник это не суббота.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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