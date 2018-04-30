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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1743174417451746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:33

  Vint написав:Кто в курсе: Google Pay проходит как терминал или как оплата в интернете?

Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:38

  Фантом написав:
  Vint написав:Кто в курсе: Google Pay проходит как терминал или как оплата в интернете?

Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.

Это все ясно, сам с недавних пор пользуюсь. Просто в аккаунт Гугл Пэй добавляются реквизиты карты как при интернет оплате.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Vint написав:
  Фантом написав:
  Vint написав:Кто в курсе: Google Pay проходит как терминал или как оплата в интернете?

Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.

Это все ясно, сам с недавних пор пользуюсь. Просто в аккаунт Гугл Пэй добавляются реквизиты карты как при интернет оплате.
Эти реквизиты нужны для валидации карты в гуглпее
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:15

Как вика сегодня/завтра, под 3% попадает?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:15

  mihasik написав:Как вика сегодня/завтра, под 3% попадает?

С чего? Понедельник это не суббота.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

mihasik написав:Как вика сегодня/завтра, под 3% попадает?
Тільки субата та неділя (вікенд).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:16

  Zochan написав:
mihasik написав:Как вика сегодня/завтра, под 3% попадает?
Тільки субата та неділя (вікенд).

Без учета праздников?
Ок.
mihasik
 
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  #<1 ... 1743174417451746
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