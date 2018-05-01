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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 09:33
Vint написав:
Кто в курсе: Google Pay проходит как терминал или как оплата в интернете?
Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Пон 30 кві, 2018 09:38
Фантом написав: Vint написав:
Кто в курсе: Google Pay проходит как терминал или как оплата в интернете?
Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.
Это все ясно, сам с недавних пор пользуюсь. Просто в аккаунт Гугл Пэй добавляются реквизиты карты как при интернет оплате.
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Vint
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Додано: Пон 30 кві, 2018 11:49
Vint написав: Фантом написав: Vint написав:
Кто в курсе: Google Pay проходит как терминал или как оплата в интернете?
Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.
Это все ясно, сам с недавних пор пользуюсь. Просто в аккаунт Гугл Пэй добавляются реквизиты карты как при интернет оплате.
Эти реквизиты нужны для валидации карты в гуглпее
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:15
Как вика сегодня/завтра, под 3% попадает?
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mihasik
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:15
mihasik написав:
Как вика сегодня/завтра, под 3% попадает?
С чего? Понедельник это не суббота.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 18:30
mihasik написав:Как вика сегодня/завтра, под 3% попадает?
Тільки субата та неділя (вікенд).
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Zochan
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Додано: Пон 30 кві, 2018 19:16
Zochan написав:
mihasik написав:Как вика сегодня/завтра, под 3% попадает?
Тільки субата та неділя (вікенд).
Без учета праздников?
Ок.
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mihasik
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Додано: Сер 02 тра, 2018 09:33
Привіт,а відколи Тася по WC дере за смс інформування...таке от прийшло зранку "02.05.2018 o 08:05 Z Vashoho rakhunku 26250406736001 spysano sumu 10.00 UAH za posluhu SMS-inform. Nadannya posluhy prodovzheno na 30 dniv. Zalyshok 35.73"???
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t-step
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:00
t-step
А это точно счёт WC? У меня с единичкой в конце - Плативка, по которой как раз и предусмотрен такой тариф.
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Vorlon
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:04
t-step написав:
Привіт,а відколи Тася по WC дере за смс інформування...таке от прийшло зранку "02.05.2018 o 08:05 Z Vashoho rakhunku 26250406736001 spysano sumu 10.00 UAH za posluhu SMS-inform. Nadannya posluhy prodovzheno na 30 dniv. Zalyshok 35.73"???
Могли списати за будь-яку картку з рахунку Вікенду, якщо він позначений як основний
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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