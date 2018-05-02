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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Концерт, партер, карабас и т.д. идут как интернет, или торг сеть? Ждать выходных, или можно брать сейчас? (Вика)
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:05
Пакращення? Раніше комісію за продукт списували лише з рахунку відповідного продукту. Де побачити, який з рахунків "основний"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:39
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пакращення чи ні не знаю, але "основний рахунок" був завжди, і він саме для списання комісій, якщо інший не вказано
Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Додано: Сер 02 тра, 2018 23:49
В этом тазике обижают пенсионеров
Заказали заблаговременно (в середине апреля) через контакт центр перевыпуск пенсионной карты. На текущей карте указан срок действия — 04/2018. В настоящее время карта не перевыпущена. При этом старая карта не принимается в торговой сети из-за окончания её срока действия. Поддержка же уверяет, что карта активна до конца мая, а инициировать перевыпуск предлагают перезвонив после 15 мая.
Видимо банк не сильно дорожит сотрудничеством с пенсионным фондом, если позволяет себе такое издевательство над пенсионерами.
Банк, я вам гарантирую, что пенсионный счет будет закрыт, если держателю карты не будут принесены извинения и вручена перевыпущенная карта до момента зачисления пенсии. А на прославление вашей богадельни я изыщу финансы и закажу рекламную кампанию в фейсбуке.
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