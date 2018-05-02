RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 119
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Концерт, партер, карабас и т.д. идут как интернет, или торг сеть? Ждать выходных, или можно брать сейчас? (Вика)
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:05

  Faceless написав:
  t-step написав:Привіт,а відколи Тася по WC дере за смс інформування...таке от прийшло зранку "02.05.2018 o 08:05 Z Vashoho rakhunku 26250406736001 spysano sumu 10.00 UAH za posluhu SMS-inform. Nadannya posluhy prodovzheno na 30 dniv. Zalyshok 35.73"???

Могли списати за будь-яку картку з рахунку Вікенду, якщо він позначений як основний

Пакращення? Раніше комісію за продукт списували лише з рахунку відповідного продукту. Де побачити, який з рахунків "основний"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 18.08.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

klug написав:
  Faceless написав:
  t-step написав:Привіт,а відколи Тася по WC дере за смс інформування...таке от прийшло зранку "02.05.2018 o 08:05 Z Vashoho rakhunku 26250406736001 spysano sumu 10.00 UAH za posluhu SMS-inform. Nadannya posluhy prodovzheno na 30 dniv. Zalyshok 35.73"???

Могли списати за будь-яку картку з рахунку Вікенду, якщо він позначений як основний

Пакращення? Раніше комісію за продукт списували лише з рахунку відповідного продукту. Де побачити, який з рахунків "основний"?
Пакращення чи ні не знаю, але "основний рахунок" був завжди, і він саме для списання комісій, якщо інший не вказаноЗображення

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20467
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:12

Tas24 у всіх лежить, чи тільки у мене?
Viteos
 
Повідомлень: 28
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:21

  Viteos написав:Tas24 у всіх лежить, чи тільки у мене?

Есть такое
mihasik
 
Повідомлень: 263
З нами з: 26.10.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 23:49

В этом тазике обижают пенсионеров

Заказали заблаговременно (в середине апреля) через контакт центр перевыпуск пенсионной карты. На текущей карте указан срок действия — 04/2018. В настоящее время карта не перевыпущена. При этом старая карта не принимается в торговой сети из-за окончания её срока действия. Поддержка же уверяет, что карта активна до конца мая, а инициировать перевыпуск предлагают перезвонив после 15 мая.

Видимо банк не сильно дорожит сотрудничеством с пенсионным фондом, если позволяет себе такое издевательство над пенсионерами.

Банк, я вам гарантирую, что пенсионный счет будет закрыт, если держателю карты не будут принесены извинения и вручена перевыпущенная карта до момента зачисления пенсии. А на прославление вашей богадельни я изыщу финансы и закажу рекламную кампанию в фейсбуке.
Алфавит
 
Повідомлень: 51
З нами з: 16.08.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:21

  Алфавит написав:Заказали заблаговременно (в середине апреля) через контакт центр перевыпуск пенсионной карты. На текущей карте указан срок действия — 04/2018. В настоящее время карта не перевыпущена. При этом старая карта не принимается в торговой сети из-за окончания её срока действия. Поддержка же уверяет, что карта активна до конца мая, а инициировать перевыпуск предлагают перезвонив после 15 мая.

Видимо банк не сильно дорожит сотрудничеством с пенсионным фондом, если позволяет себе такое издевательство над пенсионерами.

Банк, я вам гарантирую, что пенсионный счет будет закрыт, если держателю карты не будут принесены извинения и вручена перевыпущенная карта до момента зачисления пенсии. А на прославление вашей богадельни я изыщу финансы и закажу рекламную кампанию в фейсбуке.
Добрый день! Напишите, пожалуйста, в личные сообщения свои данные (ФИО, ИНН и номер телефона) разберемся с Вашим вопросом)
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:37

Кешбек

Прийшов на днях кешбек по Вікенду. Як мені провести оплату за рахунок кредитних, якщо кешбек наразі у власних? Можна перевести власні на інший рахунок, наприклад погасити Б5?
Haza
Аватар користувача
3

 
Повідомлень: 3074
З нами з: 30.10.07
Подякував: 211 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:43

  Haza написав:Прийшов на днях кешбек по Вікенду. Як мені провести оплату за рахунок кредитних, якщо кешбек наразі у власних? Можна перевести власні на інший рахунок, наприклад погасити Б5?

При оплаті покупок (оффлайн/онлайн) першими завжди списуються кошти з кредитного ліміту. Тому для цього власні кошти немає потреби окремо переводити на інші рахунки.

Але якщо дуже хочеться, то можна перевести на "Ощадний" рахунок або погасити Б5.
sauvignon
 
Повідомлень: 141
З нами з: 19.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1744174517461747
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2682)
03.05.2018 14:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.