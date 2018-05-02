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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:40
Концерт, партер, карабас и т.д. идут как интернет, или торг сеть? Ждать выходных, или можно брать сейчас? (Вика)
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Alex_ki
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:05
Faceless написав: t-step написав:
Привіт,а відколи Тася по WC дере за смс інформування...таке от прийшло зранку "02.05.2018 o 08:05 Z Vashoho rakhunku 26250406736001 spysano sumu 10.00 UAH za posluhu SMS-inform. Nadannya posluhy prodovzheno na 30 dniv. Zalyshok 35.73"???
Могли списати за будь-яку картку з рахунку Вікенду, якщо він позначений як основний
Пакращення? Раніше комісію за продукт списували лише з рахунку відповідного продукту. Де побачити, який з рахунків "основний"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:39
klug написав: Faceless написав: t-step написав:
Привіт,а відколи Тася по WC дере за смс інформування...таке от прийшло зранку "02.05.2018 o 08:05 Z Vashoho rakhunku 26250406736001 spysano sumu 10.00 UAH za posluhu SMS-inform. Nadannya posluhy prodovzheno na 30 dniv. Zalyshok 35.73"???
Могли списати за будь-яку картку з рахунку Вікенду, якщо він позначений як основний
Пакращення? Раніше комісію за продукт списували лише з рахунку відповідного продукту. Де побачити, який з рахунків "основний"?
Пакращення чи ні не знаю, але "основний рахунок" був завжди, і він саме для списання комісій, якщо інший не вказаноМодератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Faceless
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Додано: Сер 02 тра, 2018 22:12
Tas24 у всіх лежить, чи тільки у мене?
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Viteos
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Додано: Сер 02 тра, 2018 22:21
Viteos написав:
Tas24 у всіх лежить, чи тільки у мене?
Есть такое
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mihasik
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Додано: Сер 02 тра, 2018 23:49
Заказали заблаговременно (в середине апреля) через контакт центр перевыпуск пенсионной карты. На текущей карте указан срок действия — 04/2018. В настоящее время карта не перевыпущена. При этом старая карта не принимается в торговой сети из-за окончания её срока действия. Поддержка же уверяет, что карта активна до конца мая, а инициировать перевыпуск предлагают перезвонив после 15 мая.
Видимо банк не сильно дорожит сотрудничеством с пенсионным фондом, если позволяет себе такое издевательство над пенсионерами.
Банк, я вам гарантирую, что пенсионный счет будет закрыт, если держателю карты не будут принесены извинения и вручена перевыпущенная карта до момента зачисления пенсии. А на прославление вашей богадельни я изыщу финансы и закажу рекламную кампанию в фейсбуке.
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Алфавит
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:21
Алфавит написав:
Заказали заблаговременно (в середине апреля) через контакт центр перевыпуск пенсионной карты. На текущей карте указан срок действия — 04/2018. В настоящее время карта не перевыпущена
. При этом старая карта не принимается в торговой сети из-за окончания её срока действия. Поддержка же уверяет, что карта активна до конца мая, а инициировать перевыпуск предлагают перезвонив после 15 мая.
Видимо банк не сильно дорожит сотрудничеством с пенсионным фондом, если позволяет себе такое издевательство над пенсионерами.
Банк, я вам гарантирую, что пенсионный счет будет закрыт, если держателю карты не будут принесены извинения и вручена перевыпущенная карта до момента зачисления пенсии. А на прославление вашей богадельни я изыщу финансы и закажу рекламную кампанию в фейсбуке.
Добрый день! Напишите, пожалуйста, в личные сообщения свои данные (ФИО, ИНН и номер телефона) разберемся с Вашим вопросом)
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:37
Прийшов на днях кешбек по Вікенду. Як мені провести оплату за рахунок кредитних, якщо кешбек наразі у власних? Можна перевести власні на інший рахунок, наприклад погасити Б5?
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Haza
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:43
Haza написав:
Прийшов на днях кешбек по Вікенду. Як мені провести оплату за рахунок кредитних, якщо кешбек наразі у власних? Можна перевести власні на інший рахунок, наприклад погасити Б5?
При оплаті покупок (оффлайн/онлайн) першими завжди списуються кошти з кредитного ліміту. Тому для цього власні кошти немає потреби окремо переводити на інші рахунки.
Але якщо дуже хочеться, то можна перевести на "Ощадний" рахунок або погасити Б5.
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sauvignon
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