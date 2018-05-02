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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1745174617471748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 119
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:39

  Haza написав:sauvignon
Рахунок я бачу один для власних/кредитних коштів 2625...
Система сама зрозуміє, що я хочу перевести лише власні кошти і випадково не спише цю суму з кредитних? А то якось мені не зовсім зрозуміло цей процес.


Можно не переводить. По викенду в гривне всегда оплата проходит в первую очередь с кредитных, а при нехватке лимита подключаются уже и свои.

Если решите перевести - то в инетбанке будет видна сумма своих и они и переведутся.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:09

ramaz
А як тоді однією транзакцією перевести кошти зі своїх в кредитні по тому ж самому рахунку (погасити заборгованість по Вікенду коштами кешбеку)?
Haza
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:13

нажать погасити и выбрать ее из списка
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В ИБ по кнопке погасить кредит
Alex_ki
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