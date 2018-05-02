Можно не переводить. По викенду в гривне всегда оплата проходит в первую очередь с кредитных, а при нехватке лимита подключаются уже и свои.
Если решите перевести - то в инетбанке будет видна сумма своих и они и переведутся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:39
Можно не переводить. По викенду в гривне всегда оплата проходит в первую очередь с кредитных, а при нехватке лимита подключаются уже и свои.
Если решите перевести - то в инетбанке будет видна сумма своих и они и переведутся.
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:09
ramaz
А як тоді однією транзакцією перевести кошти зі своїх в кредитні по тому ж самому рахунку (погасити заборгованість по Вікенду коштами кешбеку)?
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В ИБ по кнопке погасить кредит
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:24
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