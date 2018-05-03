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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:39
Haza написав:sauvignon
Рахунок я бачу один для власних/кредитних коштів 2625...
Система сама зрозуміє, що я хочу перевести лише власні кошти і випадково не спише цю суму з кредитних? А то якось мені не зовсім зрозуміло цей процес.
Можно не переводить. По викенду в гривне всегда оплата проходит в первую очередь с кредитных, а при нехватке лимита подключаются уже и свои.
Если решите перевести - то в инетбанке будет видна сумма своих и они и переведутся.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:09
ramaz
А як тоді однією транзакцією перевести кошти зі своїх в кредитні по тому ж самому рахунку (погасити заборгованість по Вікенду коштами кешбеку)?
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:13
нажать погасити и выбрать ее из списка
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:16
В ИБ по кнопке погасить кредит
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:24
Haza написав:ramaz
А як тоді однією транзакцією перевести кошти зі своїх в кредитні по тому ж самому рахунку (погасити заборгованість по Вікенду коштами кешбеку)?
Маленький лимит дали? (Иначе какой смысл переводить их на кредитные сейчас?)
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curiousobro
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:20
curiousobro написав: Haza написав:ramaz
А як тоді однією транзакцією перевести кошти зі своїх в кредитні по тому ж самому рахунку (погасити заборгованість по Вікенду коштами кешбеку)?
Маленький лимит дали? (Иначе какой смысл переводить их на кредитные сейчас?)
Ні, з лімітом все ОК. Якось не звично, на кредитці власні кошти
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Haza
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:53
Haza написав: curiousobro написав: Haza написав:ramaz
А як тоді однією транзакцією перевести кошти зі своїх в кредитні по тому ж самому рахунку (погасити заборгованість по Вікенду коштами кешбеку)?
Маленький лимит дали? (Иначе какой смысл переводить их на кредитные сейчас?)
Ні, з лімітом все ОК. Якось не звично, на кредитці власні кошти
Да это наоборот круто
Кб выводится на депозит и ждет пока не придет 25 число, и потом закрывается задолженность по грейсу.
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curiousobro
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:31
Отправлял сэп с Коко в 11 на 2909 Вику, до сих пор нет.. Коко пишет успешно через 5 минут.. неделю назад такой перевод дошел за полчаса (
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