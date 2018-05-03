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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1746174717481749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 119
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:24

  v57 написав:а на этот 2909 это для крутости?
почему не на 2620 и там по-домашнему с ними
или я шото не понимаю?

2909 - это счет для гашения кредитных на Виике. Отправил и забыл, после 21:00 цель поражена :)
А на 2620 или 2625 заходят дебетные средства, их еще нуна в ТАС24 переправить на погашение кредитки до 17:00 текущего дня :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:27

ну было бы сегодня 25-е, какая-то логика в этом была бы
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

О как) спасибо) я только учусь пока с Викой работать) цель была иметь завтра доступный для трат кл
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

v57 написав:ну было бы сегодня 25-е, какая-то логика в этом была бы
Логика в получении завтра 3% за траты с лимита, а он у меня выбран по максимуму
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:31

  v57 написав:ну было бы сегодня 25-е, какая-то логика в этом была бы

Завтра викенд, 3% на всё с кредитных. Вот малый лимит и пополняют перед шопингом :(
Хотя у Мони на шмотки, бензус и хлебушек щас 4% :idea:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 04 тра, 2018 15:34, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня лимит 15, пополняю под рд или на сумму покупок на выходных
clientage написав:
  v57 написав:ну было бы сегодня 25-е, какая-то логика в этом была бы

Завтра викенд, 3% на всё с кредитных. Вот малый лимит и пополняют перед шопингом :(
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:40

понял :). все логично
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage написав:Хотя у Мони на шмотки, бензус и хлебушек щас 4% :idea:


Кому 4, а кому и 3 грязными
Alex_ki
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