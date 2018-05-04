2909 - это счет для гашения кредитных на Виике. Отправил и забыл, после 21:00 цель поражена
А на 2620 или 2625 заходят дебетные средства, их еще нуна в ТАС24 переправить на погашение кредитки до 17:00 текущего дня
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:24
2909 - это счет для гашения кредитных на Виике. Отправил и забыл, после 21:00 цель поражена
А на 2620 или 2625 заходят дебетные средства, их еще нуна в ТАС24 переправить на погашение кредитки до 17:00 текущего дня
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
О как) спасибо) я только учусь пока с Викой работать) цель была иметь завтра доступный для трат кл
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Логика в получении завтра 3% за траты с лимита, а он у меня выбран по максимуму
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:31
Завтра викенд, 3% на всё с кредитных. Вот малый лимит и пополняют перед шопингом
Хотя у Мони на шмотки, бензус и хлебушек щас 4%
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 04 тра, 2018 15:34, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кому 4, а кому и 3 грязными
Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Зашёл перевод на кредитную часть Вики. Ещё раз всем спасибо за консультацию)
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:41
Случилось ЧУДО :)
ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.
Щось мені з ТАС "щастить"
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