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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46
Аналогічно піднято до 5000!!!
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Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46
BBC написав:ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.
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