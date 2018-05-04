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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Аналогічно піднято до 5000!!!
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Аналогично
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:27
Это по чернопятничной?
Завидую, у меня до сих пор полторушка, чего не всегда хватает и на два выходных.
upd: таки поднял.
На вкладке кредиты не видно, но авторизационный остаток на карте вырос на 3500.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 13:32
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:34
Да ладно.
Такси. Путешествия. Развлечения и спорт - где брать?
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