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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1747174817491750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 119
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Аналогічно піднято до 5000!!!
t-step
 
Повідомлень: 505
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

BBC написав:ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.
Аналогично
Chicheva
 
Повідомлень: 103
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:27

  BBC написав:ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.

Это по чернопятничной?
Завидую, у меня до сих пор полторушка, чего не всегда хватает и на два выходных.

upd: таки поднял.
На вкладке кредиты не видно, но авторизационный остаток на карте вырос на 3500.
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wig
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Повідомлень: 2929
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:32

  BBC написав:ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.

Аналогично 5000. смс только-что пришла.
Но в этом месяце Вика не конкурент.
GrafBV
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Повідомлень: 1326
З нами з: 26.12.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:34

  GrafBV написав:Но в этом месяце Вика не конкурент.

Да ладно.
Такси. Путешествия. Развлечения и спорт - где брать?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2929
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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  #<1 ... 1747174817491750
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