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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1748174917501751>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Аналогічно піднято до 5000!!!
t-step
 
Повідомлень: 505
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Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

BBC написав:ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.
Аналогично
Chicheva
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:27

  BBC написав:ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.

Это по чернопятничной?
Завидую, у меня до сих пор полторушка, чего не всегда хватает и на два выходных.

upd: таки поднял.
На вкладке кредиты не видно, но авторизационный остаток на карте вырос на 3500.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2929
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:32

  BBC написав:ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.

Аналогично 5000. смс только-что пришла.
Но в этом месяце Вика не конкурент.
GrafBV
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Повідомлень: 1326
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:34

  GrafBV написав:Но в этом месяце Вика не конкурент.

Да ладно.
Такси. Путешествия. Развлечения и спорт - где брать?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2929
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:18

  t-step написав:Аналогічно піднято до 5000!!!


Одновременно увеличены кредитные лимиты по Б5 и WC:
Б5 - с 1000 до 3000
WC - с 1500 до 5000

WC - оформлена в чёрную пятницу.
Б5 - в начале ноября 2017.
Kevin
 
Повідомлень: 36
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:41

  clientage написав:2909 - это счет для гашения кредитных на Виике. Отправил и забыл, после 21:00 цель поражена :)

погашення грейсової заборгованості через оцей 2909 25-го числа нормально проходить, без приколів?
до речі, якщо 25 число випадає на неробочій день, то погашатися слід у попередній чи наступний робочий день? як тут з цим?
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:16

лимиты

пряники раздают шоб не закрывали викенды ЧП :)
365гр хотят нажить
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:27

  casper12 написав:
  clientage написав:2909 - это счет для гашения кредитных на Виике. Отправил и забыл, после 21:00 цель поражена :)

погашення грейсової заборгованості через оцей 2909 25-го числа нормально проходить, без приколів?
до речі, якщо 25 число випадає на неробочій день, то погашатися слід у попередній чи наступний робочий день? як тут з цим?

Ни разу ещё в крайний срок тут не гасил, т.к. смешной лимит раза по 3 прокручивался.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Ни разу ещё в крайний срок тут не гасил, т.к. смешной лимит раза по 3 прокручивался.
Так вот почему подняли именно в три раза
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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