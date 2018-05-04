|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46
Аналогічно піднято до 5000!!!
-
t-step
-
-
- Повідомлень: 505
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46
BBC написав:ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.
Аналогично
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:27
BBC написав:
ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.
Это по чернопятничной?
Завидую, у меня до сих пор полторушка, чего не всегда хватает и на два выходных.
upd: таки поднял.
На вкладке кредиты не видно, но авторизационный остаток на карте вырос на 3500.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2930
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:32
BBC написав:
ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.
Аналогично 5000. смс только-что пришла.
Но в этом месяце Вика не конкурент.
-
GrafBV
-
-
- Повідомлень: 1326
- З нами з: 26.12.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:34
GrafBV написав:
Но в этом месяце Вика не конкурент.
Да ладно.
Такси. Путешествия. Развлечения и спорт - где брать?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2930
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 15:18
t-step написав:
Аналогічно піднято до 5000!!!
Одновременно увеличены кредитные лимиты по Б5 и WC:
Б5 - с 1000 до 3000
WC - с 1500 до 5000
WC - оформлена в чёрную пятницу.
Б5 - в начале ноября 2017.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 16:41
clientage написав:
2909 - это счет для гашения кредитных на Виике. Отправил и забыл, после 21:00 цель поражена
погашення грейсової заборгованості через оцей 2909 25-го числа нормально проходить, без приколів?
до речі, якщо 25 число випадає на неробочій день, то погашатися слід у попередній чи наступний робочий день? як тут з цим?
-
casper12
-
-
- Повідомлень: 707
- З нами з: 24.12.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:16
пряники раздают шоб не закрывали викенды ЧП
365гр хотят нажить
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1697
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:27
casper12 написав: clientage написав:
2909 - это счет для гашения кредитных на Виике. Отправил и забыл, после 21:00 цель поражена
погашення грейсової заборгованості через оцей 2909 25-го числа нормально проходить, без приколів?
до речі, якщо 25 число випадає на неробочій день, то погашатися слід у попередній чи наступний робочий день? як тут з цим?
Ни разу ещё в крайний срок тут не гасил, т.к. смешной лимит раза по 3 прокручивался.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24277
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1953 раз.
- Подякували: 2725 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:50
clientage написав:
Ни разу ещё в крайний срок тут не гасил, т.к. смешной лимит раза по 3 прокручивался.
Так вот почему подняли именно в три раза
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13221
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1008 раз.
- Подякували: 1099 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|