Ну похоже, шо мы тут жужжим не за зряя
И ещё я надеюсь, шо Виика станет шаровой картой. Во всяком случае придумают ежемесячные акции для шары
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:53
Ну похоже, шо мы тут жужжим не за зряя
И ещё я надеюсь, шо Виика станет шаровой картой. Во всяком случае придумают ежемесячные акции для шары
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:12
Нет, просто нижний порог для апдейта лимита - 3000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:33
Вот это не вяжется с
Щось мені з ТАС "щастить"
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