RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1748174917501751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:53

  BBC написав:
  clientage написав:Ни разу ещё в крайний срок тут не гасил, т.к. смешной лимит раза по 3 прокручивался.
Так вот почему подняли именно в три раза

Ну похоже, шо мы тут жужжим не за зряя :)
И ещё я надеюсь, шо Виика станет шаровой картой. Во всяком случае придумают ежемесячные акции для шары :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24277
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 2725 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:12

  BBC написав:
  clientage написав:Ни разу ещё в крайний срок тут не гасил, т.к. смешной лимит раза по 3 прокручивался.
Так вот почему подняли именно в три раза

Нет, просто нижний порог для апдейта лимита - 3000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20529
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 4554 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:33

  Kevin написав:
  t-step написав:Аналогічно піднято до 5000!!!


Одновременно увеличены кредитные лимиты по Б5 и WC:
Б5 - с 1000 до 3000
WC - с 1500 до 5000

WC - оформлена в чёрную пятницу.
Б5 - в начале ноября 2017.

Вот это не вяжется с
Нет, просто нижний порог для апдейта лимита - 3000
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13222
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

интересна статистика использования дебетных WC
mephala
 
Повідомлень: 2960
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:49

casper12 Все нормально проходиит. Без приколов. Если 25-е нерабочий день - гасить можно в следующий рабочий. Проверено уже трижды. Everything is OK!
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 464
З нами з: 20.03.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 23:45

  GrafBV написав:
  BBC написав:ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.

Аналогично 5000. смс только-что пришла.

Комсомол, комунізм, рівність. Мені теж з 1,5к до 5к підняли. Це вам не тисячі факторів аналізувати. Якщо партія сказала 5к, значить 5к і ніяк інакше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 18.08.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1748174917501751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.