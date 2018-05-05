Ну похоже, шо мы тут жужжим не за зряя
И ещё я надеюсь, шо Виика станет шаровой картой. Во всяком случае придумают ежемесячные акции для шары
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:53
Ну похоже, шо мы тут жужжим не за зряя
И ещё я надеюсь, шо Виика станет шаровой картой. Во всяком случае придумают ежемесячные акции для шары
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:12
Нет, просто нижний порог для апдейта лимита - 3000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:33
Вот это не вяжется с
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 05 тра, 2018 21:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
интересна статистика использования дебетных WC
Додано: Суб 05 тра, 2018 22:49
casper12 Все нормально проходиит. Без приколов. Если 25-е нерабочий день - гасить можно в следующий рабочий. Проверено уже трижды. Everything is OK!
Додано: Суб 05 тра, 2018 23:45
Комсомол, комунізм, рівність. Мені теж з 1,5к до 5к підняли. Це вам не тисячі факторів аналізувати. Якщо партія сказала 5к, значить 5к і ніяк інакше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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