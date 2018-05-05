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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:53
BBC написав: clientage написав:
Ни разу ещё в крайний срок тут не гасил, т.к. смешной лимит раза по 3 прокручивался.
Так вот почему подняли именно в три раза
Ну похоже, шо мы тут жужжим не за зряя
И ещё я надеюсь, шо Виика станет шаровой картой. Во всяком случае придумают ежемесячные акции для шары
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 тра, 2018 18:12
BBC написав: clientage написав:
Ни разу ещё в крайний срок тут не гасил, т.к. смешной лимит раза по 3 прокручивался.
Так вот почему подняли именно в три раза
Нет, просто нижний порог для апдейта лимита - 3000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Суб 05 тра, 2018 18:33
Kevin написав: t-step написав:
Аналогічно піднято до 5000!!!
Одновременно увеличены кредитные лимиты по Б5 и WC:Б5 - с 1000 до 3000
WC - с 1500 до 5000
WC - оформлена в чёрную пятницу.
Б5 - в начале ноября 2017.
Вот это не вяжется с
Нет, просто нижний порог для апдейта лимита - 3000
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:40
интересна статистика использования дебетных WC
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mephala
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Додано: Суб 05 тра, 2018 22:49
casper12 Все нормально проходиит. Без приколов. Если 25-е нерабочий день - гасить можно в следующий рабочий. Проверено уже трижды. Everything is OK!
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Додано: Суб 05 тра, 2018 23:45
GrafBV написав: BBC написав:
ТАС поднял кредитный лимит по Вике(черная пятница) с 1500 грн до 5000 грн.
Аналогично 5000. смс только-что пришла.
Комсомол, комунізм, рівність. Мені теж з 1,5к до 5к підняли. Це вам не тисячі факторів аналізувати. Якщо партія сказала 5к, значить 5к і ніяк інакше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 07:00
Flamingo
дякую. плюсанув
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Додано: Нед 06 тра, 2018 07:23
clientage написав:
2909 - это счет для гашения кредитных на Виике. Отправил и забыл, после 21:00 цель поражена
отправляю по старинке , через картковый..а полный номер этого кредитного 2909 + ... можно увидеть в Тас 24 ?
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lincoln2
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Додано: Нед 06 тра, 2018 07:38
lincoln2 написав: clientage написав:
2909 - это счет для гашения кредитных на Виике. Отправил и забыл, после 21:00 цель поражена
отправляю по старинке , через картковый..а полный номер этого кредитного 2909 + ... можно увидеть в Тас 24 ?
Ну да, в закладке Кредиты проверьте свойство Виики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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