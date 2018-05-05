Ну похоже, шо мы тут жужжим не за зряя
И ещё я надеюсь, шо Виика станет шаровой картой. Во всяком случае придумают ежемесячные акции для шары
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:53
Ну похоже, шо мы тут жужжим не за зряя
И ещё я надеюсь, шо Виика станет шаровой картой. Во всяком случае придумают ежемесячные акции для шары
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:12
Нет, просто нижний порог для апдейта лимита - 3000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:33
Вот это не вяжется с
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 05 тра, 2018 21:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
интересна статистика использования дебетных WC
Додано: Суб 05 тра, 2018 22:49
casper12 Все нормально проходиит. Без приколов. Если 25-е нерабочий день - гасить можно в следующий рабочий. Проверено уже трижды. Everything is OK!
Додано: Суб 05 тра, 2018 23:45
Комсомол, комунізм, рівність. Мені теж з 1,5к до 5к підняли. Це вам не тисячі факторів аналізувати. Якщо партія сказала 5к, значить 5к і ніяк інакше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:23
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:38
Ну да, в закладке Кредиты проверьте свойство Виики
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:38
Шо це було?
Коллеги подскажите может ли по ВиКе при наличии достаточного кредитного лимита деньги (операция оплата услуг такси в интернете прошло через ликпей) списаться с собственных гривневых средств. При том что там остаток был, 0 и в итоге образовался несанкц.овер? Нутром чувствую, что тут что-то явно не так, но поддержка уже 3 дня как создала заявку, обещали перезвонить еще в день заявки + я сам им названиваю ежедневно - говорят ждите заявка на рассмотрении.
Более подробно ситуация такова - 1 мая заказал такси на 122 грн. Пришла смс что сумма в холде. 3 мая сумма провелась по счету но смс не поступало. Текстовка по операции: "Операція купівлі в торгово-сервісній мережі WF_DNEPRTAXIP24/I0110XRI LIQPAY*TAXI, LIQPAY*TAX I,DNSK,UA,DNSK"
4 мая пополнял моб. и обратил внимание что остаток по карте какой-то странный - минус 122 грн. по собственным + доступный кредитный лимит сколько то там тысяч грн.
Позвонил на горячку - долго совещались создали заявку. От греха перевел со вклада и овер загасил, дабы не искушать судьбу. Тем не менее 4 мая списали % за "несанкціонований овердрафт" .
Вчера позвонил и создал еще и заявку на сторнирование данной проводки.
Понимаю что надо бы дождаться чем там поддержка разродится. Но имею вопрос - было ли у кого что подобное и чем закончилось? И главное как вообще такое может быть в принципе? Ладно проценты за 1 день там копеечные. Но к примеру вчера я платил этой же картой без малого 14 кГрн. и если Тася вдруг решит провести их "за свои" в овер, и я их замечу не на следующий день, а через недельку... Даже представлять не хочется ;(.
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