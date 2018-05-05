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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1749175017511752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 11:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Flamingo написав:Понимаю что надо бы дождаться чем там поддержка разродится. Но имею вопрос - было ли у кого что подобное и чем закончилось? И главное как вообще такое может быть в принципе? Ладно проценты за 1 день там копеечные. Но к примеру вчера я платил этой же картой без малого 14 кГрн. и если Тася вдруг решит провести их "за свои" в овер, и я их замечу не на следующий день, а через недельку... Даже представлять не хочется ;(.


Тут надо мониторить периодически закладку кредиты на предмет наличия начисленных %%. Были глюки и по Б5 и по викенду. Если ошибка то вернут. Правда не сильно спешно. 30 дней вроде на решение себе назначили.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:40

Flamingo

наверное мсс код на 6 начинается (типа как перевод пошло),

тогда может хорошо, что за свои, и что вовремя заметили и загасили
...
uaprofi
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  #<1 ... 1749175017511752
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