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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1750175117521753>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 11:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Flamingo написав:Понимаю что надо бы дождаться чем там поддержка разродится. Но имею вопрос - было ли у кого что подобное и чем закончилось? И главное как вообще такое может быть в принципе? Ладно проценты за 1 день там копеечные. Но к примеру вчера я платил этой же картой без малого 14 кГрн. и если Тася вдруг решит провести их "за свои" в овер, и я их замечу не на следующий день, а через недельку... Даже представлять не хочется ;(.


Тут надо мониторить периодически закладку кредиты на предмет наличия начисленных %%. Были глюки и по Б5 и по викенду. Если ошибка то вернут. Правда не сильно спешно. 30 дней вроде на решение себе назначили.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:40

Flamingo

наверное мсс код на 6 начинается (типа как перевод пошло),

тогда может хорошо, что за свои, и что вовремя заметили и загасили
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:42

викенд

Не могу понять как работает викенд карта.
В тас24, смотрю, есть один номер счета на нем висит 4 валюты, т.е. если я кладу доллар, или гривну - координаты одного счета, система сама раскидает куда что?
Дальше, мне упал КБ 3грн, он висит на гривневом счете в личных средствах, как их закинуть в кредитные,пишет что невозможно,есть минимальная сумма?
Если я хочу пополнить карту через терминал,куда деньги будут зачисляться,сразу гасятся кредитные? Или сначала падают на счет, а самому уже, в ручную, перекидывать?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mihasik написав:Не могу понять как работает викенд карта.
В тас24, смотрю, есть один номер счета на нем висит 4 валюты, т.е. если я кладу доллар, или гривну - координаты одного счета, система сама раскидает куда что?

Да, сама раскидает.
Если на карту зачислится гривна - оно упадет на гривненвый дебетный, доллар - на долларовый, и т д.
  mihasik написав:Дальше, мне упал КБ 3грн, он висит на гривневом счете в личных средствах, как их закинуть в кредитные,пишет что невозможно,есть минимальная сумма?

Через "Погашение кредита" в разделе Кредиты в ТАС24. Там укажете счет для списания - дебетный Викенда.
  mihasik написав:Если я хочу пополнить карту через терминал,куда деньги будут зачисляться,сразу гасятся кредитные? Или сначала падают на счет, а самому уже, в ручную, перекидывать?

Сначала падают на дебетный счет, кредитный надо гасить руками.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:07

  Faceless написав:Если на карту зачислится гривна - оно упадет на гривненвый дебетный, доллар - на долларовый, и т д.

Это очень удобно, когда не знаешь заранее, в какой валюте придет деньга.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:10

Жалоба ТАС24

В ТАС24 творится бардак! И маразматические правила. Я успешно заходил в ТАС24 последний раз 18.02.18 после очередной смены пароля! Сегодня я опять не могу в него зайти - опять надо аккаунт активировать и менять пароль! Там что у вас параноики сидят, что каждый месяц пароль менять надо??? Не прошло еще 3 месяцев неиспользования!!!
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:21

  v57 написав:пряники раздают шоб не закрывали викенды ЧП :)
365гр хотят нажить


Не підняли.
Віка - 0 грн.,
В5 - 2000 грн.

Прийдеться через трошки Віку закривати :(
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:21

  stuermer01 написав:В ТАС24 творится бардак! И маразматические правила. Я успешно заходил в ТАС24 последний раз 18.02.18 после очередной смены пароля! Сегодня я опять не могу в него зайти - опять надо аккаунт активировать и менять пароль! Там что у вас параноики сидят, что каждый месяц пароль менять надо??? Не прошло еще 3 месяцев неиспользования!!!

Ни разу вообще не было такого. За 3 года
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:30

  Faceless написав:Сначала падают на дебетный счет, кредитный надо гасить руками.

Т.е. я больше коедит.лимита не смогу положить? Если у меня 10ка,то лежит 10ка, если больше,то только на счете с личными деньгами?
Гасится карта,а всё что выше остается на счете с личными средствами?
Не так как в привате,гасишь кредитку, остальное идет выше в личные средства,начинаешь траты, сначала личные,потом кредитные.
В ТАСе паралельно два счёта, личные отдельно,кредитные отдельно, автоматом расчеты с карты идут кредитные?
На всех картах так или только викенд?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:31

  mihasik написав:Не так как в привате,гасишь кредитку, остальное идет выше в личные средства,начинаешь траты, сначала личные,потом кредитные.

Так тоже можно, но надо было брать Б5.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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