|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 11:06
Flamingo написав:Понимаю что надо бы дождаться чем там поддержка разродится. Но имею вопрос - было ли у кого что подобное и чем закончилось? И главное как вообще такое может быть в принципе? Ладно проценты за 1 день там копеечные. Но к примеру вчера я платил этой же картой без малого 14 кГрн. и если Тася вдруг решит провести их "за свои" в овер, и я их замечу не на следующий день, а через недельку... Даже представлять не хочется ;(.
Тут надо мониторить периодически закладку кредиты на предмет наличия начисленных %%. Были глюки и по Б5 и по викенду. Если ошибка то вернут. Правда не сильно спешно. 30 дней вроде на решение себе назначили.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 1916
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:40
Flamingo
наверное мсс код на 6 начинается (типа как перевод пошло),
тогда может хорошо, что за свои, и что вовремя заметили и загасили
...
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 1916
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:42
Не могу понять как работает викенд карта.
В тас24, смотрю, есть один номер счета на нем висит 4 валюты, т.е. если я кладу доллар, или гривну - координаты одного счета, система сама раскидает куда что?
Дальше, мне упал КБ 3грн, он висит на гривневом счете в личных средствах, как их закинуть в кредитные,пишет что невозможно,есть минимальная сумма?
Если я хочу пополнить карту через терминал,куда деньги будут зачисляться,сразу гасятся кредитные? Или сначала падают на счет, а самому уже, в ручную, перекидывать?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:46
mihasik написав:
Не могу понять как работает викенд карта.
В тас24, смотрю, есть один номер счета на нем висит 4 валюты, т.е. если я кладу доллар, или гривну - координаты одного счета, система сама раскидает куда что?
Да, сама раскидает.
Если на карту зачислится гривна - оно упадет на гривненвый дебетный, доллар - на долларовый, и т д.
mihasik написав:
Дальше, мне упал КБ 3грн, он висит на гривневом счете в личных средствах, как их закинуть в кредитные,пишет что невозможно,есть минимальная сумма?
Через "Погашение кредита" в разделе Кредиты в ТАС24. Там укажете счет для списания - дебетный Викенда.
mihasik написав:
Если я хочу пополнить карту через терминал,куда деньги будут зачисляться,сразу гасятся кредитные? Или сначала падают на счет, а самому уже, в ручную, перекидывать?
Сначала падают на дебетный счет, кредитный надо гасить руками.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20557
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1068 раз.
- Подякували: 4556 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:07
Faceless написав:
Если на карту зачислится гривна - оно упадет на гривненвый дебетный, доллар - на долларовый, и т д.
Это очень удобно, когда не знаешь заранее, в какой валюте придет деньга.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2934
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:10
В ТАС24 творится бардак! И маразматические правила. Я успешно заходил в ТАС24 последний раз 18.02.18 после очередной смены пароля! Сегодня я опять не могу в него зайти - опять надо аккаунт активировать и менять пароль! Там что у вас параноики сидят, что каждый месяц пароль менять надо??? Не прошло еще 3 месяцев неиспользования!!!
-
stuermer01
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 21.07.09
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:21
v57 написав:
пряники раздают шоб не закрывали викенды ЧП
365гр хотят нажить
Не підняли.
Віка - 0 грн.,
В5 - 2000 грн.
Прийдеться через трошки Віку закривати
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5124
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:21
stuermer01 написав:
В ТАС24 творится бардак! И маразматические правила. Я успешно заходил в ТАС24 последний раз 18.02.18 после очередной смены пароля! Сегодня я опять не могу в него зайти - опять надо аккаунт активировать и менять пароль! Там что у вас параноики сидят, что каждый месяц пароль менять надо??? Не прошло еще 3 месяцев неиспользования!!!
Ни разу вообще не было такого. За 3 года
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20557
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1068 раз.
- Подякували: 4556 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:30
Faceless написав:
Сначала падают на дебетный счет, кредитный надо гасить руками.
Т.е. я больше коедит.лимита не смогу положить? Если у меня 10ка,то лежит 10ка, если больше,то только на счете с личными деньгами?
Гасится карта,а всё что выше остается на счете с личными средствами?
Не так как в привате,гасишь кредитку, остальное идет выше в личные средства,начинаешь траты, сначала личные,потом кредитные.
В ТАСе паралельно два счёта, личные отдельно,кредитные отдельно, автоматом расчеты с карты идут кредитные?
На всех картах так или только викенд?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:31
mihasik написав:
Не так как в привате,гасишь кредитку, остальное идет выше в личные средства,начинаешь траты, сначала личные,потом кредитные.
Так тоже можно, но надо было брать Б5.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2934
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|