mihasik написав:Т.е. я больше коедит.лимита не смогу положить? Если у меня 10ка,то лежит 10ка, если больше,то только на счете с личными деньгами?
Да.
mihasik написав:Гасится карта,а всё что выше остается на счете с личными средствами?
Гасится кредит. Больше вам на него и не даст кинуть
mihasik написав:Не так как в привате,гасишь кредитку, остальное идет выше в личные средства,начинаешь траты, сначала личные,потом кредитные.
Не так. Тут можно викенд в банкомат засунуть - и снимет с личных, и тут же в магазине расплатится - снимет с кредитных. И только если не хватает, то там уже будет списываться с других счетов в порядке приоритета в зависимости от типа операции.
mihasik написав:В ТАСе паралельно два счёта, личные отдельно,кредитные отдельно, автоматом расчеты с карты идут кредитные?
Да, два гривневых счета (т.н. "дуальность", позиционировали как фишку именно Викенда) + еще 3 дебетных счета (доллар, евро, фунт)
mihasik написав:На всех картах так или только викенд?
Только Викенд. У Б5 все примерно так же как и у Привата.
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stuermer01 написав:В ТАС24 творится бардак! И маразматические правила. Я успешно заходил в ТАС24 последний раз 18.02.18 после очередной смены пароля! Сегодня я опять не могу в него зайти - опять надо аккаунт активировать и менять пароль! Там что у вас параноики сидят, что каждый месяц пароль менять надо??? Не прошло еще 3 месяцев неиспользования!!!
Ни разу вообще не было такого. За 3 года
А у меня постоянно, последние 3 года, как я их клиент.