Flamingo написав:

Коллеги подскажите может ли по ВиКе при наличии достаточного кредитного лимита деньги (операция оплата услуг такси в интернете прошло через ликпей) списаться с собственных гривневых средств. При том что там остаток был, 0 и в итоге образовался несанкц.овер? Нутром чувствую, что тут что-то явно не так, но поддержка уже 3 дня как создала заявку, обещали перезвонить еще в день заявки + я сам им названиваю ежедневно - говорят ждите заявка на рассмотрении.Более подробно ситуация такова - 1 мая заказал такси на 122 грн. Пришла смс что сумма в холде. 3 мая сумма провелась по счету но смс не поступало. Текстовка по операции: "Операція купівлі в торгово-сервісній мережі WF_DNEPRTAXIP24/I0110XRI LIQPAY*TAXI, LIQPAY*TAX I,DNSK,UA,DNSK"4 мая пополнял моб. и обратил внимание что остаток по карте какой-то странный - минус 122 грн. по собственным + доступный кредитный лимит сколько то там тысяч грн.Позвонил на горячку - долго совещались создали заявку. От греха перевел со вклада и овер загасил, дабы не искушать судьбу. Тем не менее 4 мая списали % за "несанкціонований овердрафт"Вчера позвонил и создал еще и заявку на сторнирование данной проводки.Понимаю что надо бы дождаться чем там поддержка разродится. Но имею вопрос - было ли у кого что подобное и чем закончилось? И главное как вообще такое может быть в принципе? Ладно проценты за 1 день там копеечные. Но к примеру вчера я платил этой же картой без малого 14 кГрн. и если Тася вдруг решит провести их "за свои" в овер, и я их замечу не на следующий день, а через недельку... Даже представлять не хочется ;(.