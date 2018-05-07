mihasik написав:Т.е. я больше коедит.лимита не смогу положить? Если у меня 10ка,то лежит 10ка, если больше,то только на счете с личными деньгами?
Да.
mihasik написав:Гасится карта,а всё что выше остается на счете с личными средствами?
Гасится кредит. Больше вам на него и не даст кинуть
mihasik написав:Не так как в привате,гасишь кредитку, остальное идет выше в личные средства,начинаешь траты, сначала личные,потом кредитные.
Не так. Тут можно викенд в банкомат засунуть - и снимет с личных, и тут же в магазине расплатится - снимет с кредитных. И только если не хватает, то там уже будет списываться с других счетов в порядке приоритета в зависимости от типа операции.
mihasik написав:В ТАСе паралельно два счёта, личные отдельно,кредитные отдельно, автоматом расчеты с карты идут кредитные?
Да, два гривневых счета (т.н. "дуальность", позиционировали как фишку именно Викенда) + еще 3 дебетных счета (доллар, евро, фунт)
mihasik написав:На всех картах так или только викенд?
Только Викенд. У Б5 все примерно так же как и у Привата.
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stuermer01 написав:В ТАС24 творится бардак! И маразматические правила. Я успешно заходил в ТАС24 последний раз 18.02.18 после очередной смены пароля! Сегодня я опять не могу в него зайти - опять надо аккаунт активировать и менять пароль! Там что у вас параноики сидят, что каждый месяц пароль менять надо??? Не прошло еще 3 месяцев неиспользования!!!
Ни разу вообще не было такого. За 3 года
А у меня постоянно, последние 3 года, как я их клиент.
Flamingo написав:Коллеги подскажите может ли по ВиКе при наличии достаточного кредитного лимита деньги (операция оплата услуг такси в интернете прошло через ликпей) списаться с собственных гривневых средств. При том что там остаток был, 0 и в итоге образовался несанкц.овер? Нутром чувствую, что тут что-то явно не так, но поддержка уже 3 дня как создала заявку, обещали перезвонить еще в день заявки + я сам им названиваю ежедневно - говорят ждите заявка на рассмотрении. Более подробно ситуация такова - 1 мая заказал такси на 122 грн. Пришла смс что сумма в холде. 3 мая сумма провелась по счету но смс не поступало. Текстовка по операции: "Операція купівлі в торгово-сервісній мережі WF_DNEPRTAXIP24/I0110XRI LIQPAY*TAXI, LIQPAY*TAX I,DNSK,UA,DNSK" 4 мая пополнял моб. и обратил внимание что остаток по карте какой-то странный - минус 122 грн. по собственным + доступный кредитный лимит сколько то там тысяч грн. Позвонил на горячку - долго совещались создали заявку. От греха перевел со вклада и овер загасил, дабы не искушать судьбу. Тем не менее 4 мая списали % за "несанкціонований овердрафт" . Вчера позвонил и создал еще и заявку на сторнирование данной проводки. Понимаю что надо бы дождаться чем там поддержка разродится. Но имею вопрос - было ли у кого что подобное и чем закончилось? И главное как вообще такое может быть в принципе? Ладно проценты за 1 день там копеечные. Но к примеру вчера я платил этой же картой без малого 14 кГрн. и если Тася вдруг решит провести их "за свои" в овер, и я их замечу не на следующий день, а через недельку... Даже представлять не хочется ;(.
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mihasik написав:Т.е. я больше коедит.лимита не смогу положить? Если у меня 10ка,то лежит 10ка, если больше,то только на счете с личными деньгами?
Да.
mihasik написав:Гасится карта,а всё что выше остается на счете с личными средствами?
Гасится кредит. Больше вам на него и не даст кинуть
mihasik написав:Не так как в привате,гасишь кредитку, остальное идет выше в личные средства,начинаешь траты, сначала личные,потом кредитные.
Не так. Тут можно викенд в банкомат засунуть - и снимет с личных, и тут же в магазине расплатится - снимет с кредитных. И только если не хватает, то там уже будет списываться с других счетов в порядке приоритета в зависимости от типа операции.
mihasik написав:В ТАСе паралельно два счёта, личные отдельно,кредитные отдельно, автоматом расчеты с карты идут кредитные?
Да, два гривневых счета (т.н. "дуальность", позиционировали как фишку именно Викенда) + еще 3 дебетных счета (доллар, евро, фунт)
mihasik написав:На всех картах так или только викенд?
Только Викенд. У Б5 все примерно так же как и у Привата.
Спс. Налил Как лучше свои хранить,на сберигательном или на вике с % на остаток? Так чтоб можно было быстро снимать и переводить.