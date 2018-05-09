RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1751175217531754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:TASCOMBANK
https://news.finance.ua/ua/news/-/425882/minfin-vyznachyv-34-banky-dlya-vyplat-byudzhetnykam
Вас что, лишили права выплат пенсий, ЗП бюджетникам и соцвыплат?

Відповіді немає? :(
Кажуть, що "порєшають" :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20608
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4581 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1751175217531754
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleks-kiev, Daswer, kostya77, Sanio, slasva, Ukrsotsbank, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6419)
10.05.2018 13:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.