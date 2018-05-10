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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1751175217531754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:TASCOMBANK
https://news.finance.ua/ua/news/-/425882/minfin-vyznachyv-34-banky-dlya-vyplat-byudzhetnykam
Вас что, лишили права выплат пенсий, ЗП бюджетникам и соцвыплат?

Відповіді немає? :(
Кажуть, що "порєшають" :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:44

Интересно, кто глючит - ТАС или Портмоне?

7 мая оплачивал WC две суммы Укртелекому. Сегодня в выписке списана КАЖДАЯ по ТРИ раза! Причём одна пара за счёт овердрафта с дебетного счёта :shock: На дебетном у меня до списания было 0. Хотя остаток лимита позволял спокойно списать с кредита ещё много чего...

По кредитному счёту остаток пока правильный, но посмотрим, что будет утром...

Ну дела... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:26

  Vorlon написав:Интересно, кто глючит - ТАС или Портмоне?

7 мая оплачивал WC две суммы Укртелекому. Сегодня в выписке списана КАЖДАЯ по ТРИ раза! Причём одна пара за счёт овердрафта с дебетного счёта :shock: На дебетном у меня до списания было 0. Хотя остаток лимита позволял спокойно списать с кредита ещё много чего...

По кредитному счёту остаток пока правильный, но посмотрим, что будет утром...

Ну дела... :?

Тут свои смузисты х..вертят :)
вы не одиноки в этом, пару страниц назад вроде такой же случай был.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:45

Re: ТАСКОМБАНК ГЛЮКИ

Сегодня оплачивал с WC вечером, остаток на счете 150 грн, пробовал сделать оплату сейчас на 50 грн, пришел отказ: "недостаточно средств". Захожу в интернет-банкинг, а у меня на дебетной карте WC на счету "минус" -41 грн!!!
Куда делись 191 грн? Поддержка на этот вопрос пока не может ответить.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:14

Re: ТАСКОМБАНК ГЛЮКИ

В выписке операции за 07.05 и 08.05 отображаются по три раза.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 03:29

Депозит "Прибутковий"

Горячка внятно не может ответить, когда срок окончания после 4 лонгации депозита "Прибутковий". В тас24 пишет, что первый срок 93 дня. Получается 4 лонгация- окончание в 372 день?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вчера закинул 2к на Вику, пришло смс 2к своих. ИБ показывает 1200.. ну, думаю, может 800 пошло само на кредитную часть? Платить в инете и до 9 не горит, перевел эти 1200 на кредитную. Вечером делаю оплату, и на своих появляются эти 800.. фигня какая-то

Кстати, пополнение на 2625 гасит грейсовую задолженность, или надо их до кредитной части доводить?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Alex_ki написав:Кстати, пополнение на 2625 гасит грейсовую задолженность, или надо их до кредитной части доводить?

Надо доводить
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:26

Аналогічно, покупка 7 травня по Б5 списалась 2 рази
Haza
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