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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:52
Квесторе_поверніться написав:
Відповіді немає?
Кажуть, що "порєшають"
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Faceless
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Додано: Чет 10 тра, 2018 21:44
Интересно, кто глючит - ТАС или Портмоне?
7 мая оплачивал WC две суммы Укртелекому. Сегодня в выписке списана КАЖДАЯ по ТРИ раза! Причём одна пара за счёт овердрафта с дебетного счёта
На дебетном у меня до списания было 0. Хотя остаток лимита позволял спокойно списать с кредита ещё много чего...
По кредитному счёту остаток пока правильный, но посмотрим, что будет утром...
Ну дела...
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Vorlon
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Додано: Чет 10 тра, 2018 22:26
Vorlon написав:
Интересно, кто глючит - ТАС или Портмоне?
7 мая оплачивал WC две суммы Укртелекому. Сегодня в выписке списана КАЖДАЯ по ТРИ раза! Причём одна пара за счёт овердрафта с дебетного счёта
На дебетном у меня до списания было 0. Хотя остаток лимита позволял спокойно списать с кредита ещё много чего...
По кредитному счёту остаток пока правильный, но посмотрим, что будет утром...
Ну дела...
Тут свои смузисты х..вертят
вы не одиноки в этом, пару страниц назад вроде такой же случай был.
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curiousobro
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Додано: Чет 10 тра, 2018 22:45
Сегодня оплачивал с WC вечером, остаток на счете 150 грн, пробовал сделать оплату сейчас на 50 грн, пришел отказ: "недостаточно средств". Захожу в интернет-банкинг, а у меня на дебетной карте WC на счету "минус" -41 грн!!!
Куда делись 191 грн? Поддержка на этот вопрос пока не может ответить.
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акет
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Додано: Чет 10 тра, 2018 23:14
В выписке операции за 07.05 и 08.05 отображаются по три раза.
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акет
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 03:29
Горячка внятно не может ответить, когда срок окончания после 4 лонгации депозита "Прибутковий". В тас24 пишет, что первый срок 93 дня. Получается 4 лонгация- окончание в 372 день?
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anikola13
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:26
Вчера закинул 2к на Вику, пришло смс 2к своих. ИБ показывает 1200.. ну, думаю, может 800 пошло само на кредитную часть? Платить в инете и до 9 не горит, перевел эти 1200 на кредитную. Вечером делаю оплату, и на своих появляются эти 800.. фигня какая-то
Кстати, пополнение на 2625 гасит грейсовую задолженность, или надо их до кредитной части доводить?
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Alex_ki
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:44
Alex_ki написав:
Кстати, пополнение на 2625 гасит грейсовую задолженность, или надо их до кредитной части доводить?
Надо доводить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:26
Аналогічно, покупка 7 травня по Б5 списалась 2 рази
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Haza
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