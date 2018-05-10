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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:49
Квесторе_поверніться написав:
Відповіді немає?
Сегодня звонили из банка - предупредили, что пенсию выплачивать не будут, нужно переходить в другой банк.
Интересно, это только у ТАС или и у некоторых других?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:56
octopus написав:
Сегодня звонили из банка - предупредили, что пенсию выплачивать не будут, нужно переходить в другой банк.
Интересно, это только у ТАС или и у некоторых других?
Это только у не прощедших тест на надежность от государства.
Вот, например, Идея будет работать с пенсионерами начина с мая 2018.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:24
TASCOMBANK написав: Алфавит написав:
Заказали заблаговременно (в середине апреля) через контакт центр перевыпуск пенсионной карты. На текущей карте указан срок действия — 04/2018. В настоящее время карта не перевыпущена
. При этом старая карта не принимается в торговой сети из-за окончания её срока действия. Поддержка же уверяет, что карта активна до конца мая, а инициировать перевыпуск предлагают перезвонив после 15 мая.
Видимо банк не сильно дорожит сотрудничеством с пенсионным фондом, если позволяет себе такое издевательство над пенсионерами.
Банк, я вам гарантирую, что пенсионный счет будет закрыт, если держателю карты не будут принесены извинения и вручена перевыпущенная карта до момента зачисления пенсии. А на прославление вашей богадельни я изыщу финансы и закажу рекламную кампанию в фейсбуке.
Добрый день! Напишите, пожалуйста, в личные сообщения свои данные (ФИО, ИНН и номер телефона) разберемся с Вашим вопросом)
Спустя месяц издевательств и инициирования перевыпуска карты через отделение, карту не намерены отдавать держателю (хотя карта значится, как выпущенная в интернет-банкинге). Причина:
мы закрываем ваш пенсионный счет.
Об этом любезно сообщили держателю карты по телефону, представившись работником банка с головного офиса.
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