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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1753175417551756>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:TASCOMBANK
https://news.finance.ua/ua/news/-/425882/minfin-vyznachyv-34-banky-dlya-vyplat-byudzhetnykam
Вас что, лишили права выплат пенсий, ЗП бюджетникам и соцвыплат?

Відповіді немає? :(

Сегодня звонили из банка - предупредили, что пенсию выплачивать не будут, нужно переходить в другой банк.
Интересно, это только у ТАС или и у некоторых других?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  octopus написав:Сегодня звонили из банка - предупредили, что пенсию выплачивать не будут, нужно переходить в другой банк.
Интересно, это только у ТАС или и у некоторых других?

Это только у не прощедших тест на надежность от государства.
Вот, например, Идея будет работать с пенсионерами начина с мая 2018.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:24

  TASCOMBANK написав:
  Алфавит написав:Заказали заблаговременно (в середине апреля) через контакт центр перевыпуск пенсионной карты. На текущей карте указан срок действия — 04/2018. В настоящее время карта не перевыпущена. При этом старая карта не принимается в торговой сети из-за окончания её срока действия. Поддержка же уверяет, что карта активна до конца мая, а инициировать перевыпуск предлагают перезвонив после 15 мая.

Видимо банк не сильно дорожит сотрудничеством с пенсионным фондом, если позволяет себе такое издевательство над пенсионерами.

Банк, я вам гарантирую, что пенсионный счет будет закрыт, если держателю карты не будут принесены извинения и вручена перевыпущенная карта до момента зачисления пенсии. А на прославление вашей богадельни я изыщу финансы и закажу рекламную кампанию в фейсбуке.
Добрый день! Напишите, пожалуйста, в личные сообщения свои данные (ФИО, ИНН и номер телефона) разберемся с Вашим вопросом)


Спустя месяц издевательств и инициирования перевыпуска карты через отделение, карту не намерены отдавать держателю (хотя карта значится, как выпущенная в интернет-банкинге).

Причина: мы закрываем ваш пенсионный счет.

Об этом любезно сообщили держателю карты по телефону, представившись работником банка с головного офиса.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:32

Двойное списание по карте WE

Мало того, что нахимичили с двойным списанием, так еще умудрились и %% начислить и списать за "несанкционированный овердрафт".....клоуны :D
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

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Акция действует с 15.05.2018 по 15.06.2018
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:54

isen, отлично! Вот куда я свои 440 баллов потрачу.
Vuch
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:10

  isen написав:Детали на сайте bilshe.mastercard.ua
Акция действует с 15.05.2018 по 15.06.2018

Очередная брехня. Нет на сайте Бильше никакого упоминания о том, что Колесо вернули или вернут
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:15

  mustbe написав:
  isen написав:Детали на сайте bilshe.mastercard.ua
Акция действует с 15.05.2018 по 15.06.2018

Очередная брехня. Нет на сайте Бильше никакого упоминания о том, что Колесо вернули или вернут

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
анонс на сайте банка
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

травневий шопінг з кредиткою від таскомбанку вдвічі вигідніший

только что пришло в рассылке, на сайте анонса пока нет :(
Это просто реклама или опять какие-то акционные увеличения КБ?
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:31

  yevgen12 написав:
травневий шопінг з кредиткою від таскомбанку вдвічі вигідніший

только что пришло в рассылке, на сайте анонса пока нет :(
Это просто реклама или опять какие-то акционные увеличения КБ?

По ссылке переходит на стандартную программу
guntherhouse777
 
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