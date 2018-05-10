Алфавит написав:Заказали заблаговременно (в середине апреля) через контакт центр перевыпуск пенсионной карты. На текущей карте указан срок действия — 04/2018. В настоящее время карта не перевыпущена. При этом старая карта не принимается в торговой сети из-за окончания её срока действия. Поддержка же уверяет, что карта активна до конца мая, а инициировать перевыпуск предлагают перезвонив после 15 мая.
Видимо банк не сильно дорожит сотрудничеством с пенсионным фондом, если позволяет себе такое издевательство над пенсионерами.
Банк, я вам гарантирую, что пенсионный счет будет закрыт, если держателю карты не будут принесены извинения и вручена перевыпущенная карта до момента зачисления пенсии. А на прославление вашей богадельни я изыщу финансы и закажу рекламную кампанию в фейсбуке.
Добрый день! Напишите, пожалуйста, в личные сообщения свои данные (ФИО, ИНН и номер телефона) разберемся с Вашим вопросом)
Спустя месяц издевательств и инициирования перевыпуска карты через отделение, карту не намерены отдавать держателю (хотя карта значится, как выпущенная в интернет-банкинге).
Причина: мы закрываем ваш пенсионный счет.
Об этом любезно сообщили держателю карты по телефону, представившись работником банка с головного офиса.