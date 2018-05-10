BBC написав:
Это только у не прощедших тест на надежность от государства.
Вот, например, Идея будет работать с пенсионерами начина с мая 2018.
Добрый день!
Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке.
Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.