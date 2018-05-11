octopus написав:Сегодня звонили из банка - предупредили, что пенсию выплачивать не будут, нужно переходить в другой банк. Интересно, это только у ТАС или и у некоторых других?
Это только у не прощедших тест на надежность от государства. Вот, например, Идея будет работать с пенсионерами начина с мая 2018.
Добрый день! Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке. Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.
TASCOMBANK написав:Добрый день! Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке. Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.
Получаю пенсию в банке. Сегодня зашла очередная... никто не звонил и ничего не предлагал... позвонил в колл центр - сказали не перейматися... что делать, кому верить и как быть?
TASCOMBANK написав:[ Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке. Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.
Пенсионеры мешают слиянию? Во дела. Может раз так трудно и сложно есть смысл вообще банковскую деятельность прекратить до окончания слияния?