Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:27

Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???

В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон