RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1754175517561757>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:11

  BBC написав:
  octopus написав:Сегодня звонили из банка - предупредили, что пенсию выплачивать не будут, нужно переходить в другой банк.
Интересно, это только у ТАС или и у некоторых других?

Это только у не прощедших тест на надежность от государства.
Вот, например, Идея будет работать с пенсионерами начина с мая 2018.


Добрый день!
Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке.
Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Сегодня 11.05.18
mustbe написав:
  isen написав:Детали на сайте bilshe.mastercard.ua
Акция действует с 15.05.2018 по 15.06.2018

Очередная брехня. Нет на сайте Бильше никакого упоминания о том, что Колесо вернули или вернут
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 04.09.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:25

ТАС написал, что детали - на сайте Бильше.
Это - брехня, потому что их там нет
mustbe
 
Повідомлень: 449
З нами з: 27.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:41

mustbe
Значит будут. В прошлый раз перезапуска колеса было точно также - сначала информация на сайте ТАСа и только после запуска колеса - на Бильше. Зачем напраслину гнать?
Vorlon
 
Повідомлень: 5595
З нами з: 14.06.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:06

  TASCOMBANK написав:Добрый день!
Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке.
Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.

Получаю пенсию в банке. Сегодня зашла очередная... никто не звонил и ничего не предлагал... позвонил в колл центр - сказали не перейматися... что делать, кому верить и как быть? :roll:
Карамболь
 
Повідомлень: 395
З нами з: 12.12.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:15

Написано, что "колесо" с 15-го.
Можно сказать, "инсайд" от "Більше"
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5450
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3562 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

TASCOMBANK написав:[
Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке.
Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.



Пенсионеры мешают слиянию?
Во дела.
Может раз так трудно и сложно есть смысл вообще банковскую деятельность прекратить до окончания слияния?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 27.08.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???


Очевидно никак.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20631
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4586 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:36

  Faceless написав:
avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???


Очевидно никак.

По Виике никак
А вот по Б5 мона ж т.о. поднять авторизац. лимит на кредитке.
Приход проведется в Пн., расход тож не раньше Пн.
Думаю прокатит такой расклад :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24300
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1954 раз.
Подякували: 2726 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1754175517561757>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, casper12 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.