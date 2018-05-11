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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1754175517561757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:44

  avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
в рабочую суботу можно
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:48

  BBC написав:
  avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
в рабочую суботу можно

Точно. Ближайшая рабочая будет 23 июня. От оторвёмся на КБ :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:17

  BBC написав:
  avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
в рабочую суботу можно


Ценю ваше чувство юмора :wink:,"субботами"мы не разбрасываемся,они(субботы) стройным рядом встроены в тот "спрут" который доносит "живую массу"свежей капусты(ки) к потребителю.!!! :wink:
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:46

  clientage написав:
  BBC написав:
  avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
в рабочую суботу можно

Точно. Ближайшая рабочая будет 23 июня. От оторвёмся на КБ :) :)

Припомним все обиды(КБ-за два дня,даешь!!!-жаль у меня,не получиться,понятно, из-за лимита,была бы моя воля "прищучивал"бы за одну операцию,без суда и следствия,и делу конец, так нет же,нужно растянуть блевотину,"мож,кто попадет",) :lol:
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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  #<1 ... 1754175517561757
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