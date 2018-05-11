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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:44
avoska220 написав:
Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
в рабочую суботу можно
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:48
BBC написав: avoska220 написав:
Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
в рабочую суботу можно
Точно. Ближайшая рабочая будет 23 июня. От оторвёмся на КБ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:17
BBC написав: avoska220 написав:
Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
в рабочую суботу можно
Ценю ваше чувство юмора
,"субботами"мы не разбрасываемся,они(субботы) стройным рядом встроены в тот "спрут" который доносит "живую массу"свежей капусты(ки) к потребителю.!!!
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:46
Припомним все обиды(КБ-за два дня,даешь!!!-жаль у меня,не получиться,понятно, из-за лимита,была бы моя воля "прищучивал"бы за одну операцию,без суда и следствия,и делу конец, так нет же,нужно растянуть блевотину,"мож,кто попадет",)
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Додано: Суб 12 тра, 2018 11:20
А что терминал, на пополнение/выдачу нала, 500~ки не принимает?
Не могу пополнить,6 пятисоток перепробовал, другие бумаги берет.
Еще и отделение по сб не работает...
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mihasik
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Додано: Суб 12 тра, 2018 13:13
TASCOMBANK написав: BBC написав: octopus написав:
Сегодня звонили из банка - предупредили, что пенсию выплачивать не будут, нужно переходить в другой банк.
Интересно, это только у ТАС или и у некоторых других?
Это только у не прощедших тест на надежность от государства.
Вот, например, Идея будет работать с пенсионерами начина с мая 2018.
Добрый день!
Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке.
Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.
Передайте своим продуктологам большой привет
Это ж надо такое придумать - чтобы усовершенствовать качество продукта и увеличить клиентскую базу, нужно сначала разогнать всех существующих клиентов
Нобелевская премия по маркетингу
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Stringer
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Додано: Суб 12 тра, 2018 14:46
[/quote]
Добрый день!
Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке.
Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.[/quote]
Передайте своим продуктологам большой привет
Это ж надо такое придумать - чтобы усовершенствовать качество продукта и увеличить клиентскую базу, нужно сначала разогнать всех существующих клиентов
Нобелевская премия по маркетингу
[/quote]
Особенно когда клиентов-пенсионеров ни о чем не предупреждают и не дают достоверной информации. Как-то мягко говоря не солидно. Из-за этого банк сегодня уже потерял клиентов. Родители, чтоб не было неопределенности, заранее перешли в ПУМБ.
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oksana--61
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Додано: Суб 12 тра, 2018 16:59
Їх Нацбанк позбавив права виплачувати пенсії. Ось проктологи і видумують на ходу відмазки.
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Кочевник
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Додано: Суб 12 тра, 2018 17:26
Кочевник написав:
Їх Нацбанк позбавив права виплачувати пенсії. Ось проктологи і видумують на ходу відмазки.
Но Универсал то не лишили прав. Хотя собственник один.
Что-то тут не вяжется.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 17:40
Власник один -ліцензії, юрособи і фінпоказники різні.
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