Додано: Суб 12 тра, 2018 14:46

[/quote]Добрый день!Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке.Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.[/quote]Передайте своим продуктологам большой приветЭто ж надо такое придумать - чтобы усовершенствовать качество продукта и увеличить клиентскую базу, нужно сначала разогнать всех существующих клиентовНобелевская премия по маркетингу[/quote]Особенно когда клиентов-пенсионеров ни о чем не предупреждают и не дают достоверной информации. Как-то мягко говоря не солидно. Из-за этого банк сегодня уже потерял клиентов. Родители, чтоб не было неопределенности, заранее перешли в ПУМБ.