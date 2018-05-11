Моня подпортит стату Универсалу и через год его тоже лишат этого права))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 20:42
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:14
Терминал, который стоит в отделении на пополнение (типа айбокс), там можно по номеру счета, по номеру карты, ещё как~то посолнить, он комисиссию берет? Как лучше пополнять через него без комиссии?
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Без комиссии, по крайней мере при пополнении Б5 и ощадного
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