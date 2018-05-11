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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1755175617571758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:42

  Кочевник написав:Власник один -ліцензії, юрособи і фінпоказники різні.

Моня подпортит стату Универсалу и через год его тоже лишат этого права))
Vint
 
Повідомлень: 740
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:14

Терминал, который стоит в отделении на пополнение (типа айбокс), там можно по номеру счета, по номеру карты, ещё как~то посолнить, он комисиссию берет? Как лучше пополнять через него без комиссии?
mihasik
 
Повідомлень: 279
З нами з: 26.10.11
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Без комиссии, по крайней мере при пополнении Б5 и ощадного
Alex_ki
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Повідомлень: 54
З нами з: 26.02.15
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Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 1755175617571758
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