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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1755175617571758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:42

  Кочевник написав:Власник один -ліцензії, юрособи і фінпоказники різні.

Моня подпортит стату Универсалу и через год его тоже лишат этого права))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:14

Терминал, который стоит в отделении на пополнение (типа айбокс), там можно по номеру счета, по номеру карты, ещё как~то посолнить, он комисиссию берет? Как лучше пополнять через него без комиссии?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Без комиссии, по крайней мере при пополнении Б5 и ощадного
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 16:54

Небольшой ньюанс

  TASCOMBANK написав:
  octopus написав:Сегодня звонили из банка - предупредили, что пенсию выплачивать не будут, нужно переходить в другой банк.
Интересно, это только у ТАС или и у некоторых других?


Добрый день!
Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке.
Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.

А вот сегодняшнее сообщение:
Министерство финансов отобрало 34 уполномоченных банка для выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом свидетельствует информация Минфина, передают Українські новини.

В новый список внесены: государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, а также частные Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк (Украина), ОТП Банк, банк Альянс, банк Львов, Индустриалбанк, МТБ Банк, Пивденный, Полтава-банк, ПУМБ, банк Грант, Мегабанк, Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Кредит Днепр, Радабанк, банк Восток, Банк инвестиций и сбережений, банк Конкорд, Мотор-банк, Аккордбанк, Кристалбанк.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:33

А что, если я пополнил в сб через терминал,то в тас24, пока не проведёться в пн, никаких операций с этими деньгами не могу делать?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

mihasik написав:А что, если я пополнил в сб через терминал,то в тас24, пока не проведёться в пн, никаких операций с этими деньгами не могу делать?
Терминал, насколько помню, проводится по счету сразу же, в отличие от банкомата
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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