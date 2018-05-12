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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 20:42
Кочевник написав:
Власник один -ліцензії, юрособи і фінпоказники різні.
Моня подпортит стату Универсалу и через год его тоже лишат этого права))
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Vint
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Додано: Суб 12 тра, 2018 21:14
Терминал, который стоит в отделении на пополнение (типа айбокс), там можно по номеру счета, по номеру карты, ещё как~то посолнить, он комисиссию берет? Как лучше пополнять через него без комиссии?
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mihasik
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Додано: Суб 12 тра, 2018 21:17
Без комиссии, по крайней мере при пополнении Б5 и ощадного
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Alex_ki
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Додано: Нед 13 тра, 2018 16:54
TASCOMBANK написав: octopus написав:
Сегодня звонили из банка - предупредили, что пенсию выплачивать не будут, нужно переходить в другой банк.
Интересно, это только у ТАС или и у некоторых других?
Добрый день!
Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке.
Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.
А вот сегодняшнее сообщение:
Министерство финансов отобрало 34 уполномоченных банка для выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Об этом свидетельствует информация Минфина, передают Українські новини.
В новый список внесены: государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, а также частные Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк (Украина), ОТП Банк, банк Альянс, банк Львов, Индустриалбанк, МТБ Банк, Пивденный, Полтава-банк, ПУМБ, банк Грант, Мегабанк, Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Кредит Днепр, Радабанк, банк Восток, Банк инвестиций и сбережений, банк Конкорд, Мотор-банк, Аккордбанк, Кристалбанк.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Нед 13 тра, 2018 17:33
А что, если я пополнил в сб через терминал,то в тас24, пока не проведёться в пн, никаких операций с этими деньгами не могу делать?
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mihasik
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Додано: Нед 13 тра, 2018 17:43
mihasik написав:А что, если я пополнил в сб через терминал,то в тас24, пока не проведёться в пн, никаких операций с этими деньгами не могу делать?
Терминал, насколько помню, проводится по счету сразу же, в отличие от банкомата
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Faceless
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