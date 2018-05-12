octopus написав:Сегодня звонили из банка - предупредили, что пенсию выплачивать не будут, нужно переходить в другой банк. Интересно, это только у ТАС или и у некоторых других?
Добрый день! Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка. Это решение в первую очередь связанно с тем, что на сегодня ТАСКОМБАНК максимально сосредоточен на процессе слияния с Ви Эс Банком. Процедура слияния юридически сложный и длительный процесс, который занимает не один месяц, по завершению которого мы планируем увеличить количество отделений, усовершенствовать внутренние процессы и внедрить новую пенсионную программу в Банке. Именно по этому в период перезапуска пенсионной программы ТАСКОМБАНКОМ было принято решение приостановить обслуживание пенсионных счетов, но мы продолжаем работать с нашими клиентами, обслуживая их депозитные счета и предоставляя полный спектр услуг для физических лиц.
А вот сегодняшнее сообщение:
Министерство финансов отобрало 34 уполномоченных банка для выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Об этом свидетельствует информация Минфина, передают Українські новини.
В новый список внесены: государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, а также частные Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк (Украина), ОТП Банк, банк Альянс, банк Львов, Индустриалбанк, МТБ Банк, Пивденный, Полтава-банк, ПУМБ, банк Грант, Мегабанк, Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Кредит Днепр, Радабанк, банк Восток, Банк инвестиций и сбережений, банк Конкорд, Мотор-банк, Аккордбанк, Кристалбанк.