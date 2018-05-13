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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 07:44
bub-har написав: TASCOMBANK написав:
Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка
Помню как долго я уговаривал своих стариков оформить пенсию в Тасе вместо налички,которую носят домой,но они нивкакую не хотят иметь дела с банками! Вот они бы меня проклянули!
Не дає дідЯша Комсі розгулятися...з пенсійними виплатами очевидний конфуз-стратегічний.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 08:42
Подскажите, есть ли какие-то подводные камни при перебросе денег между дебетовой WeekEnd Card и 10% Сберегательным счетом?
На сбере нормальный же принцип начисления %? Не такой как Вике, где смотрят на минимальный неснижаемый остаток за месяц.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:01
Квесторе_поверніться написав:
Не дає дідЯша Комсі розгулятися...з пенсійними виплатами очевидний конфуз-стратегічний.
Честно говоря сам такого не ожидал!Верил в крутую империю Тигибки и через 35 лет сам думал оформить пенсию в Тасе!
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