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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1756175717581759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:44

  bub-har написав:
  TASCOMBANK написав:Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка
Помню как долго я уговаривал своих стариков оформить пенсию в Тасе вместо налички,которую носят домой,но они нивкакую не хотят иметь дела с банками! Вот они бы меня проклянули!

Не дає дідЯша Комсі розгулятися...з пенсійними виплатами очевидний конфуз-стратегічний. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, есть ли какие-то подводные камни при перебросе денег между дебетовой WeekEnd Card и 10% Сберегательным счетом?
На сбере нормальный же принцип начисления %? Не такой как Вике, где смотрят на минимальный неснижаемый остаток за месяц.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Квесторе_поверніться написав:Не дає дідЯша Комсі розгулятися...з пенсійними виплатами очевидний конфуз-стратегічний.
Честно говоря сам такого не ожидал!Верил в крутую империю Тигибки и через 35 лет сам думал оформить пенсию в Тасе!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Sinica написав:Подскажите, есть ли какие-то подводные камни при перебросе денег между дебетовой WeekEnd Card и 10% Сберегательным счетом?
На сбере нормальный же принцип начисления %? Не такой как Вике, где смотрят на минимальный неснижаемый остаток за месяц.

Никаких камней.
На Сбере нормальный принцип начисления, он выгоднее чем на Викенде держать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:14

  Faceless написав:
  Sinica написав:Подскажите, есть ли какие-то подводные камни при перебросе денег между дебетовой WeekEnd Card и 10% Сберегательным счетом?
На сбере нормальный же принцип начисления %? Не такой как Вике, где смотрят на минимальный неснижаемый остаток за месяц.

Никаких камней.
На Сбере нормальный принцип начисления, он выгоднее чем на Викенде держать

Насколько я помню один "камушек" таки есть - не начисляются % на первые 100 грн., а только но все что свыше "сотни" :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28

Вика

Таки налили лимит по вике, сколько просил.

Первые впечатления - выписка по вике в тасе выглядит гораздо лучше аллы.
Правда одна непонятка все же есть - там фигурирует счет 2203 вместо 2909.

Это такая техническая особенность или глюк?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

curiousobro написав:Таки налили лимит по вике, сколько просил.

акційна чи ні?
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  curiousobro написав:вместо 2909

2909 - это котловой счет для кредиток
его ж по ночам разгребают... нерадивые менагеры на галерах :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:43

  casper12 написав:
curiousobro написав:Таки налили лимит по вике, сколько просил.

акційна чи ні?


Само собой.
Кто ж в здравом уме рискнет годовой абонкой за непонятные перспективы налития лимита. Я ж ЧыПы.
В общем все срослось, тасиного полку удавов прибыло. :) Алла отделяется в сегмент - рассрочки онли.

Тасе - респект за акцию и лимит
curiousobro
 
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