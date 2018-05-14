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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 07:44
bub-har написав: TASCOMBANK написав:
Действительно, выплати по пенсионным счетам были приостановлены стратегическим решением банка
Помню как долго я уговаривал своих стариков оформить пенсию в Тасе вместо налички,которую носят домой,но они нивкакую не хотят иметь дела с банками! Вот они бы меня проклянули!
Не дає дідЯша Комсі розгулятися...з пенсійними виплатами очевидний конфуз-стратегічний.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 14 тра, 2018 08:42
Подскажите, есть ли какие-то подводные камни при перебросе денег между дебетовой WeekEnd Card и 10% Сберегательным счетом?
На сбере нормальный же принцип начисления %? Не такой как Вике, где смотрят на минимальный неснижаемый остаток за месяц.
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Sinica
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:01
Квесторе_поверніться написав:
Не дає дідЯша Комсі розгулятися...з пенсійними виплатами очевидний конфуз-стратегічний.
Честно говоря сам такого не ожидал!Верил в крутую империю Тигибки и через 35 лет сам думал оформить пенсию в Тасе!
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bub-har
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:48
Sinica написав:
Подскажите, есть ли какие-то подводные камни при перебросе денег между дебетовой WeekEnd Card и 10% Сберегательным счетом?
На сбере нормальный же принцип начисления %? Не такой как Вике, где смотрят на минимальный неснижаемый остаток за месяц.
Никаких камней.
На Сбере нормальный принцип начисления, он выгоднее чем на Викенде держать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:14
Faceless написав: Sinica написав:
Подскажите, есть ли какие-то подводные камни при перебросе денег между дебетовой WeekEnd Card и 10% Сберегательным счетом?
На сбере нормальный же принцип начисления %? Не такой как Вике, где смотрят на минимальный неснижаемый остаток за месяц.
Никаких камней.
На Сбере нормальный принцип начисления, он выгоднее чем на Викенде держать
Насколько я помню один "камушек" таки есть - не начисляются % на первые 100 грн., а только но все что свыше "сотни"
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Flamingo
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28
Таки налили лимит по вике, сколько просил.
Первые впечатления - выписка по вике в тасе выглядит гораздо лучше аллы.
Правда одна непонятка все же есть - там фигурирует счет 2203 вместо 2909.
Это такая техническая особенность или глюк?
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curiousobro
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33
curiousobro написав:Таки налили лимит по вике, сколько просил.
акційна чи ні?
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casper12
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:35
curiousobro написав:
вместо 2909
2909 - это котловой счет для кредиток
его ж по ночам разгребают... нерадивые менагеры на галерах
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:43
casper12 написав:
curiousobro написав:Таки налили лимит по вике, сколько просил.
акційна чи ні?
Само собой.
Кто ж в здравом уме рискнет годовой абонкой за непонятные перспективы налития лимита. Я ж ЧыПы.
В общем все срослось, тасиного полку удавов прибыло.
Алла отделяется в сегмент - рассрочки онли.
Тасе - респект за акцию и лимит
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curiousobro
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