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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ха, дождешься от них) уже всё
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:21

  J написав:
  curiousobro написав:
Тасе - респект за акцию и лимит

акция безсрочная?


Нет, успел в последний день последней (20.04) и убыл в закат из города.
Вот вернулся и забрал именную.
Как оказалось - с лимитом.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:32

  avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???


При зачислении в выходной день средства будут отображены на счету в течении 10 минут после успешного совершения операции. То есть, они будут доступны для проведения операций с картой. Но фактически зачисление произойдет только на следующий рабочий день.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:40

  mihasik написав:А что, если я пополнил в сб через терминал,то в тас24, пока не проведёться в пн, никаких операций с этими деньгами не могу делать?


Согласно регламента зачисления, средства будут доступны для проведения операций с картой в течении 10 минут после успешного совершения операции. Фактически зачисление по счету произойдет в следующий рабочий день.
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:41

  TASCOMBANK написав:
  avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???


При зачислении в выходной день средства будут отображены на счету в течении 10 минут после успешного совершения операции. То есть, они будут доступны для проведения операций с картой. Но фактически зачисление произойдет только на следующий рабочий день.

А как на Виику у викенд на кредитный счет гроши закинуть, шобы ими мона было сразу и расчитаться?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:39

  clientage написав:
  TASCOMBANK написав:
  avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???


При зачислении в выходной день средства будут отображены на счету в течении 10 минут после успешного совершения операции. То есть, они будут доступны для проведения операций с картой. Но фактически зачисление произойдет только на следующий рабочий день.

А как на Виику у викенд на кредитный счет гроши закинуть, шобы ими мона было сразу и расчитаться?


По WeekendCard были внесены изменения по регламенту зачисления средств на счёт 2909. А именно: погашение со счёта 2909 проходит каждый час с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00. То есть, при зачислении на кредитный счёт 2909 средства будут доступны для расчёта в ближайший час.
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