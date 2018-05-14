avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
При зачислении в выходной день средства будут отображены на счету в течении 10 минут после успешного совершения операции. То есть, они будут доступны для проведения операций с картой. Но фактически зачисление произойдет только на следующий рабочий день.
avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
При зачислении в выходной день средства будут отображены на счету в течении 10 минут после успешного совершения операции. То есть, они будут доступны для проведения операций с картой. Но фактически зачисление произойдет только на следующий рабочий день.
А как на Виику у викенд на кредитный счет гроши закинуть, шобы ими мона было сразу и расчитаться?
avoska220 написав:Вопрос к форумчанам а уж тем более к оф.представителю:если потратил кредитные деньги в субботу(выходной!!!!) и в тот же день(субботу,выходной) пополняешь кредитный счет (со своей кредитки,с дебетного перегоняешь на кредитный)---!!!деньги на воскресенье автоматом НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ(только в понедельник),как можно зачислить деньги на воскресенье,чтобы можно было пользоваться ими именно в воскресенье ???
При зачислении в выходной день средства будут отображены на счету в течении 10 минут после успешного совершения операции. То есть, они будут доступны для проведения операций с картой. Но фактически зачисление произойдет только на следующий рабочий день.
А как на Виику у викенд на кредитный счет гроши закинуть, шобы ими мона было сразу и расчитаться?
По WeekendCard были внесены изменения по регламенту зачисления средств на счёт 2909. А именно: погашение со счёта 2909 проходит каждый час с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00. То есть, при зачислении на кредитный счёт 2909 средства будут доступны для расчёта в ближайший час.
TASCOMBANK написав:По WeekendCard были внесены изменения по регламенту зачисления средств на счёт 2909. А именно: погашение со счёта 2909 проходит каждый час с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00. То есть, при зачислении на кредитный счёт 2909 средства будут доступны для расчёта в ближайший час.
Кросавчеги! Мегареспектище. Осталось сделать возможность погашение со сбера и возможность добавлять эту операцию в планировщик - и вам нет цены
Кстати проверено - работает. Сегоднешнее тестовое погашение кредита уже отработало и видно в балансах.
Sinica написав:Подскажите, есть ли какие-то подводные камни при перебросе денег между дебетовой WeekEnd Card и 10% Сберегательным счетом? На сбере нормальный же принцип начисления %? Не такой как Вике, где смотрят на минимальный неснижаемый остаток за месяц.
С викенда без комиссии не обналичить, только касса или плативку открывать.