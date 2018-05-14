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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1758175917601761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
22
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:23

  curiousobro написав:В копилку странностей вики:
лимиты по карте не видны в деталях карты, НО видны в деталях счета(!), где светится прикрепленная карта
Мистика :)


Подскажите, пожалуйста, что именно Вы имеете в виду ? В ТАС24 функция установки лимитов и просмотр информации по лимитам размещено в разделе "Картки". Так как лимиты в ТАС24 устанавливаются именно по карте.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Уважаемый представитель, или знающие
Пытаюсь в приложении тас2ю поставить лимит на п2п в 1 грн, не получается.. можно в приложении или ИБ закрыть карту на переводы?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:35

  Alex_ki написав:Уважаемый представитель, или знающие
Пытаюсь в приложении тас2ю поставить лимит на п2п в 1 грн, не получается.. можно в приложении или ИБ закрыть карту на переводы?


Если Вы желаете установить лимит суммы одной операции в системе ТAS2U, то на данный момент такой возможности нет. Этот лимит можно установить только через Контакт-центр на сутки или в отделении Банка на постоянном основании.
Через систему ТAS2U возможно изменить суточный лимит и лимит количества операций в сутки.
Для более детальной консультации оставьте Ваши контактные данные в личных сообщениях.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Устроит на постоянной основе, подойду в отделение. Спасибо)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Чому по ВІКІ не відкрили кредитний ліміт. В банці тримаю депо.
radnyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

radnyk написав:Чому по ВІКІ не відкрили кредитний ліміт. В банці тримаю депо.
Не тільки Вам. У них якийсь "пунктик" по цьому :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:22

Zochan Напевне зажучили кешбек :)
radnyk
 
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  #<1 ... 1758175917601761
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