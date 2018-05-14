Подскажите, пожалуйста, что именно Вы имеете в виду ? В ТАС24 функция установки лимитов и просмотр информации по лимитам размещено в разделе "Картки". Так как лимиты в ТАС24 устанавливаются именно по карте.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:23
Подскажите, пожалуйста, что именно Вы имеете в виду ? В ТАС24 функция установки лимитов и просмотр информации по лимитам размещено в разделе "Картки". Так как лимиты в ТАС24 устанавливаются именно по карте.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Уважаемый представитель, или знающие
Пытаюсь в приложении тас2ю поставить лимит на п2п в 1 грн, не получается.. можно в приложении или ИБ закрыть карту на переводы?
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:35
Если Вы желаете установить лимит суммы одной операции в системе ТAS2U, то на данный момент такой возможности нет. Этот лимит можно установить только через Контакт-центр на сутки или в отделении Банка на постоянном основании.
Через систему ТAS2U возможно изменить суточный лимит и лимит количества операций в сутки.
Для более детальной консультации оставьте Ваши контактные данные в личных сообщениях.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Устроит на постоянной основе, подойду в отделение. Спасибо)
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Чому по ВІКІ не відкрили кредитний ліміт. В банці тримаю депо.
Додано: Вів 15 тра, 2018 08:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не тільки Вам. У них якийсь "пунктик" по цьому
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