ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:41
Зашел через яндекс-браузер, но пишет что акция закончилась, и не подтягивает остаток баллов
Всё IMHO
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:41
Vorlon написав: Amid
И чего это так всех переклинило на Хроме
Firefox 60 x64 - проблем нет!
Через IE захожу, но ни количество баллов нет, ни Коло не активно
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vollena71
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:43
Хреновый из Таси инсайдер оказался
mustbe
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:51
Amid написав:
Я из хрома не могу авторизоваться на Більше. Кнопка Увійти не срабатывает.
Кеш почистить помогает
Vorlon написав:
И чего это так всех переклинило на Хроме
Ибо наиболее стабильный и рационально использующий ресурсы браузер. Имхо
vollena71 написав:
Через IE захожу, но ни количество баллов нет, ни Коло не активно
Баллы есть, но Коло действительно не работает еще
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Faceless
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:08
У меня через хром даже на сайт не заходит.
WachtAmRhein
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:09
Тася всех обманула.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:55
TASCOMBANK написав: curiousobro написав:
В копилку странностей вики:
лимиты по карте не видны в деталях карты, НО видны в деталях счета(!), где светится прикрепленная карта
Мистика
Подскажите, пожалуйста, что именно Вы имеете в виду ? В ТАС24 функция установки лимитов и просмотр информации по лимитам размещено в разделе "Картки". Так как лимиты в ТАС24 устанавливаются именно по карте.
Имеется ввиду что когда пыцаешь по деталям карты - информации по разным лимитам карты там нет.
Ну да, там есть кнопка - "Установка лимитов", где все можно посмотреть.
Просто ИМХО нелогично отсутствие этих данных в деталях карты.
Ничего критичного
curiousobro
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