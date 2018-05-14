curiousobro написав:В копилку странностей вики: лимиты по карте не видны в деталях карты, НО видны в деталях счета(!), где светится прикрепленная карта Мистика
Подскажите, пожалуйста, что именно Вы имеете в виду ? В ТАС24 функция установки лимитов и просмотр информации по лимитам размещено в разделе "Картки". Так как лимиты в ТАС24 устанавливаются именно по карте.
Имеется ввиду что когда пыцаешь по деталям карты - информации по разным лимитам карты там нет. Ну да, там есть кнопка - "Установка лимитов", где все можно посмотреть. Просто ИМХО нелогично отсутствие этих данных в деталях карты. Ничего критичного
Ну дыма без огня не бывает, что-то да будет в ближайшее время. Справедливости ради надо отметить, что процесс авторизации немного изменился и вновь заработали пополнения на 10 гривен из предыдущих выигрышей в "Колесе сюрпризов", для тех у кого они ещё остались в статусе "не получено". А так, до сегодняшнего дня, при нажатии на кнопку "пополнить" ничего не происходило и несколько обращений на горячую линию с оставлением заявки на решение проблемы результатов никаких не дали. Возможно пополнили счёт, с которого будут списываться пополняшки для нового "Колеса сюрпризов".