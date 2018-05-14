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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:41

Зашел через яндекс-браузер, но пишет что акция закончилась, и не подтягивает остаток баллов
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:41

  Vorlon написав:Amid
И чего это так всех переклинило на Хроме :?

Firefox 60 x64 - проблем нет!

Через IE захожу, но ни количество баллов нет, ни Коло не активно :(
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:43

Хреновый из Таси инсайдер оказался
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Amid написав:Я из хрома не могу авторизоваться на Більше. Кнопка Увійти не срабатывает.

Кеш почистить помогает
  Vorlon написав:И чего это так всех переклинило на Хроме

Ибо наиболее стабильный и рационально использующий ресурсы браузер. Имхо
  vollena71 написав:Через IE захожу, но ни количество баллов нет, ни Коло не активно

Баллы есть, но Коло действительно не работает еще
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http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:08

У меня через хром даже на сайт не заходит.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:09

Тася всех обманула.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:55

  TASCOMBANK написав:
  curiousobro написав:В копилку странностей вики:
лимиты по карте не видны в деталях карты, НО видны в деталях счета(!), где светится прикрепленная карта
Мистика :)


Подскажите, пожалуйста, что именно Вы имеете в виду ? В ТАС24 функция установки лимитов и просмотр информации по лимитам размещено в разделе "Картки". Так как лимиты в ТАС24 устанавливаются именно по карте.


Имеется ввиду что когда пыцаешь по деталям карты - информации по разным лимитам карты там нет.
Ну да, там есть кнопка - "Установка лимитов", где все можно посмотреть.
Просто ИМХО нелогично отсутствие этих данных в деталях карты.
Ничего критичного

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curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:03

  WachtAmRhein написав:Тася всех обманула.

Ну дыма без огня не бывает, что-то да будет в ближайшее время.
Справедливости ради надо отметить, что процесс авторизации немного изменился и вновь заработали пополнения на 10 гривен из предыдущих выигрышей в "Колесе сюрпризов", для тех у кого они ещё остались в статусе "не получено". А так, до сегодняшнего дня, при нажатии на кнопку "пополнить" ничего не происходило и несколько обращений на горячую линию с оставлением заявки на решение проблемы результатов никаких не дали. Возможно пополнили счёт, с которого будут списываться пополняшки для нового "Колеса сюрпризов".
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Гарячка МК вчора підтвердила акцію. Казали після обіду пробувати
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кстати, обратил внимание, что в Бильше нет баллов по операциям, проведенным через гуглПей. По всем картам, не только ТАСа.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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