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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:41
Зашел через яндекс-браузер, но пишет что акция закончилась, и не подтягивает остаток баллов
Всё IMHO
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:41
Через IE захожу, но ни количество баллов нет, ни Коло не активно
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кеш почистить помогает
Ибо наиболее стабильный и рационально использующий ресурсы браузер. Имхо
Баллы есть, но Коло действительно не работает еще
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:55
Имеется ввиду что когда пыцаешь по деталям карты - информации по разным лимитам карты там нет.
Ну да, там есть кнопка - "Установка лимитов", где все можно посмотреть.
Просто ИМХО нелогично отсутствие этих данных в деталях карты.
Ничего критичного
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:03
Ну дыма без огня не бывает, что-то да будет в ближайшее время.
Справедливости ради надо отметить, что процесс авторизации немного изменился и вновь заработали пополнения на 10 гривен из предыдущих выигрышей в "Колесе сюрпризов", для тех у кого они ещё остались в статусе "не получено". А так, до сегодняшнего дня, при нажатии на кнопку "пополнить" ничего не происходило и несколько обращений на горячую линию с оставлением заявки на решение проблемы результатов никаких не дали. Возможно пополнили счёт, с которого будут списываться пополняшки для нового "Колеса сюрпризов".
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Гарячка МК вчора підтвердила акцію. Казали після обіду пробувати
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:10
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кстати, обратил внимание, что в Бильше нет баллов по операциям, проведенным через гуглПей. По всем картам, не только ТАСа.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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